Efter 58 år har Jordbær-Arne høstet sine sidste jordbær

Arne Pedersen har dyrket jordbær i næsten 60 år, men han er ved at være brugt. Derfor er det i år sidste år, der kan hentes friske danske jordbær fra hans marker.

Årets jordbærsæson lakker mod enden, og det samme gør Arne Pedersens årtilange jordbæreventyr. Han har haft jordbærplanter siden 1960'erne og har dyrket dem i noget, der ligner en menneskealder. Men nu er det altså ved at være slut. - Vi er der, hvor vi er ved at lukke ned. Vi er 75 år, og kræfterne slår ikke til længere, fortæller jordbæravleren. Familie-business Selvom det er Arnes passion, har han ikke kunnet passe jordbærmarkerne i alle de år uden familien ved sin side.

I 40 år har Arne Pedersen dyrket de søde bær i udkanten af Hedensted sammen med sin kone Annelise. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD

I 40 år har han dyrket de søde bær i udkanten af Hedensted sammen med sin kone Annelise, og de har begge kastet mange kræfter i det. - Vi havde været en lang vej igennem, før vi besluttede os for det her. Det har været svært at bestemme, at vi blev nødt til at skære ned, siger Annelise Pedersen. For hende har ønsket om at stoppe været stort. Hun drømmer nemlig om få mere tid til sine børnebørn og til at passe haven.

Det er ikke kun de to jordbæravlere, der har lagt mange kræfter i det, men hele familien. Barnebarnet Anna Kramer, der står i boden for at sælge høsten, har været med så længe, hun kan huske. Selvom hun kommer til at savne at sælge jordbær om sommeren, glæder hun sig på sine bedsteforældres vegne. - Det er da lidt vemodigt, men de trænger også til at få lidt pause, så de kan nyde sommerferien i deres autocamper, siger Anna Kramer.

Annelise Pedersen har følt sig en smule mere klar til at stoppe, end sin mand Arne. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD

Kendt som Jordbær-Arne De lokale kunder har ofte handlet hos Jordbær-Arne, som de kalder ham og hans kone gennem mange år. Det er derfor en trist nyhed, at der fra næste år ikke vil være flere jordbær at plukke. - Det er jeg utrolig ked af, for det er altid kvalitet, man får herude. Men vi håber, at vi kan overtale ham til et par år endnu, siger Birgitte Nielsen.

Birgitte Nielsen og Bent Mikkelsen er blot nogle af de kunder, der har plukket jordbær ved Arne og Annelise gennem mange år. Foto: Jeppe Frost Kyvsgaard, TV SYD