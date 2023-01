Efterskole giver teenagere lov til at sove længe og møde senere

Mens vi sover, bliver der ryddet op i hjernen, så den er klar til at lære nyt igen. Det er en effekt, man kun kan opnå ved at falde i søvn, og det er vigtigt.

- De første forringelser, man kan måle, hvis man ikke får nok søvn, er, at man får sværere ved at koncentrere sig længere tid ad gangen og tænke logisk. Hvis det er over længere tid, går det udover andre mentale ting, og man kan blive mere opfarende, lettere vred, urimelig og mere ked af det, siger Birgitte Rahbek Kornum.

Fordele til alle

Det er ikke kun eleverne, der har glæde af projektet med de nye mødetider. Også hos lærerne oplever de en forbedring.

- Vi havde ikke tænkt over, at der var en skjult gode ved at forskyde skoletiderne, men efter vi rykkede dem, opdagede vi, at vi kan bruge de morgenstunder, vi har, til at lægge vores møder og forberedelse, siger Nanna Andersen, der nu har skiftet sene eftermiddags- og aftenmøder ud med morgenmøder.

De er desuden blevet en skole, der nu får henvendelser fra andre, og der er kun én ting at sige.

- Vores erfaringer er så gode, at vi sagde: 'Vi vender ikke om. Det skal være sådan her resten af vores tid', siger Nanna Andersen, der anbefaler alle andre at ændre deres skoletider.