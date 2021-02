Efterskoleelev: - Det er bare spildt chance

Tomme klasselokaler

På idrætsefterskolen BGI Akademiet har de lige nu få elever, som får nødundervisning, men ellers er der stille på skolen - idrætsfaciliteterne er tomme, og det samme er klasselokalerne.

Helle Vestergaard, der er leder på efterskolen, ser frem til at få eleverne tilbage på skolen, og selvom efterskolen prøvede at være lukket ned i foråret, så er det ikke blevet lettere anden gang. Hun synes, at tiden snart at inde til at kigge på, hvordan de unge trives og klarer sig under hjemsendelsen:

- Jeg har fuld respekt for de politiske beslutninger, der er truffet. Dem bakker jeg rigtig meget op. Jeg synes også bare, at man bliver nødt til at se den situation, der er. Man bliver nødt til at lytte til de unge og det system, der er omkring de unge, som siger, at nu bliver vi lige nødt til at kigge på, hvordan de unge trives.

Manglende motivation

På værelset i Horsens har Katrine Lauge Sørensen fundet et billede, som hun vil analysere. Motivationen til at lave skolearbejde har taget et dyk efter hjemsendelsen, og aktivitetsniveauet er heller ikke længere det samme.

Hun håber, at hun snart kan vende tilbage og få mest muligt ud af sit efterskoleophold, for den mulighed får hun ikke igen. Og der er ingen tvivl om, hvad hun glæder sig mest til ved at vende tilbage:

- Møde menneskerne igen. Man savner virkelig bare selve opholdet og at komme væk hjemmefra.

Gode råd til de coronatrætte

Noemi Katznelson fra Center for Ungdomsforskning mener, at vi skal huske på, at der er nogen, der har det værre end en selv her i coronatiden. Især dem der er hjemme i hjem, der ikke fungerer.