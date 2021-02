Efterskoleelever strejker efter forlængelse: - Det er virkelig et nederlag

Savn, glæde og ungdom

"Endnu en ting, der er uendelig godt på efterskolen, er alle de dejlige mennesker, der er omkring én 24-7, og som er i nøjagtig den samme båd som én selv. Særligt fyrene eller mandfolket. Jeg har sjældent været omgivet af så mange drenge på en gang. Ja, kærestepotentiale er der da - Om ikke andet, så en masse godter at kigge på...men ak, nu sidder jeg her på 250 kvadratmeter, og de eneste mænd, jeg ser, er min lillebror, som er mere teenage-sur end nogensinde før, og min far som er 40 plus."



Katrine Hjort Jensen fortæller her i sit læserbrev, med et glimt i øjet, om én af de ting, hun savner.

- Mellem linjerne står der, at det, der kan kendetegne ungdommen, og som vi skal have det sjovt med, det misser vi bare. En af de ting er, at jeg i mit tilfælde er opmærksom på det modsatte køn. Det bliver taget for givet og sat på pause, forklarer hun.

Hun er ikke alene i kampen. I Facebookgruppen 'Efterskoleelever tilbage på skolerne NU!', der tæller mere end 6.000 medlemmer, deler eleverne billeder, videoer og idéer til, hvordan de bedst kan få delt deres budskab.