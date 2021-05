Eftersøgning af anker indstillet: - Jeg er skuffet og trist

Avanceret udstyr

Tage Rasmussen er bestyrelsesmedlem ved Juelsminde Havnemuseum, og det er også i havet ud for den østjyske by, at eftersøgningen af ankeret har stået på.

- Vi har eftersøgt et område på 15 kvadratkilometer og sejlet 400 mil, men den ligger ikke der. Vi havde ikke koordinaterne, så selvom vi havde godt udstyr ombord, så lykkedes det ikke, siger han.

Bestyrelsesmedlemmet har sammen med seks andre været ombord på katamaranen Tabatinga siden onsdag. Skibet kommer fra Læsø, og har ifølge Tage Rasmussen den moderne teknologi, der skal til for at finde ankeret.