Ejer annullerer salg af livsværk med 200 traktorer

Henrik Nielsen holder de videre detaljer tæt ind til kroppen, men han kan dog fortælle, at flere af de besøgende var så imponerede over Henrik Nielsens viden og engagement, at de har valgt at sponsorere penge til, at museet kan holdes i Danmark - holdes i Stourup.

De præcise beløb vil Henrik Nielsen heller ikke ud med, men sponsoraterne har resulteret i, at Henrik Nielsen nu har ansat en ny medarbejder, som skal hjælpe til med praktiske opgaver på museet 35 timer om ugen - således at Henrik Nielsen ikke længere skal tage sig af det hårde arbejde.

- Det er næsten for godt til at være sandt. Det er helt uvirkeligt. Det er dét her, jeg har drømt om hele mit liv - at museet skulle forblive samlet, og at jeg bare skal gå og fortælle om mine traktorer, siger Henrik Nielsen.