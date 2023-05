Ejer sælger sit livsværk med 300 traktorer - arme og ben er ødelagte

Et sted i Stourup står 300 små traktorer. Ferguson-traktorer for at være helt præcis. De udgør den største samling af deres slags. Ikke kun i Europa, men i hele verden.

- Den 26. juni 1993 købte jeg min første Ferguson, og samme dag blev min datter Pernille født. Så kan jeg huske, hvornår hun er født. Det er jo godt, griner Henrik Nielsen, der er indehaver af Danmarks Ferguson Museum og dermed de 300 små traktorer.

Det er altså ved at være 30 år siden, at Henrik Nielsen startede sin samling, og siden er der kommet mange til. Selvom det er ved at være mange år siden, at gnisten blev tændt, er entusiasmen for det simple køretøj langt fra blevet mindre.