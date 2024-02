Elever konkurrerede i at blive Danmarks klogeste

- Der var en klasse, der sagde, at hele klassen var deres maskot, så de holder sammen. Der får de skabt et event sammen om, at de skal quizze, og det er ikke kun de fem, der sidder deroppe, men det er hele klassen, der er med, siger Karina Øgendahl.

Bibliotekarerne har oplevet, at bøgerne til de forskellige emner i finalen blev revet ned fra hylderne på landets biblioteker, da klasserne skulle forberede sig til konkurrencen.

- Det er fedt at læse noget, det er fedt at være klog på nogle ting, og det prøver vi at holde dem fast på i den her quiz, siger Karina Øgendahl.

Hep og fejring

Mens fem nøje udvalgte elever dystede mod de andre skoler, sad de andre elever, lærere, forældre og bedsteforældre i fællesrummet for at heppe.

- Jeg synes, det er vigtigt, at der er fokus på, når man kan noget udover det sædvanlige. 4. og 5. klasserne kan spejle sig i 6. klasses elever, der kommer så langt, at de kommer til et DM, siger Annemette Hylleborg.