En kænguru er løs i parcelhuskvarterer – er det din?

Kænguru-kenderen fortæller, at han gerne vil stå til rådighed i forhold til at fange den frie kænguru. Han vil også gerne have kænguruen gående, til en ejer melder sig.

Det kan dog være tæt på umuligt at fange en kænguru i åbent landskab, fortæller Lasse Stærdal Simonsen. Han anbefaler derfor, at man laver en fælde.

Her kan et skur, maskinhus, garage eller noget helt fjerde være oplagt. Det vigtigste er, at kænguruen kan blive lukket inde.