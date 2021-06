Endnu et sogn er tæt på nedlukning

Positivprocenten har også taget et spring op ad i sognet.

I går lød positivprocenten på 1,35 procent, mens tallet i dag lyder på 15,79. Sognet opfylder dermed to ud af tre krav for en automatisk nedlukning.

Kun det faktum, at antallet af nye smittede er nede på tre smittede personer over de seneste syv dage, forhindrer indtil videre en nedlukning af sognet. Kommer tallet over 20 smittede personer målt over syv dage, ender det med en lukning.