Han har været aktiv fodbolddommer i 50 år, og det blev han tidligere på året hædret for i Vejle Fodbolddommerklub, hvor han også modtog en 50-års nål for sin indsats.

- Det er svært at være aktiv fodbolddommer. Man skal jo kunne løbe og bevæge sig trods alt, selvom det ikke sker lige så hurtigt som for 30-40 år siden, så skal man jo kunne bevæge sig for at være en fodbolddommer i dag, og det gør Ernst på fremragende vis, fortæller Anders Kristensen, der er formand for Vejle Fodbolddommerklub.