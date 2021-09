Et år efter coronasmitte plages Helle fortsat af senfølger

En uge med 40 i feber

Helle Skovdal er frisør med egen salon i Tørring. Og som selvstændig er der ikke tid til at være syg, så da hun blev ramt af corona sidste år, lå hun sygemeldt i 14 dage, før hun igen mødte ind på arbejde. Men det var for hurtigt, erkender hun i dag.

- Havde jeg været lønmodtager, så havde jeg taget 14 dage mere hjemme uden at blinke. For at give kroppen ro til og og komme ovenpå, siger Helle.

Arbejdet krævede meget af hende, og med alle symptomerne oven i blev det rigtig hårdt, så i december gik hun til læge første gang uden der kom meget ud af det.

Så lukkede Danmark ned for anden gang under coronapandemien, hvor Helle fik mere ro, fordi hun som resten af landets frisører ikke måtte arbejde. I april genåbnede salonerne, men senfølgerne blev ved.

- Det gik nok først op for mig i april i år, da vi kom tilbage på arbejde igen, hvor skidt det i virkeligheden stod til, siger Helle Skovdal.

Lukker salon

Helle troede fortsat, det ville gå over af sig selv, og hun havde svært ved at sige nej til kunderne, så hun arbejdede, selvom det var meget hårdt.



Nu, efter næsten et år med senfølger, har hun måtte erkende, at for at blive rask er hun nødt til at lukke salonen helt. Men det var ikke hende selv, der tog beslutningen.



Det var på senfølgeklinikken i på Skejby Sygehus i Aarhus, at lægerne sagde, at hun skulle sygemelde sig, ellers ville det blive svært at blive rask.



- Det handlede nok mest af alt om, at jeg havde brug for, der var nogen, der tog beslutningen for mig, forklarer Helle Skovdal.

"Husk at blive ved med at klippe"

Lægerne siger, at hendes symptomer med træthed, hukommelses- og koncentrationsbesvær og lydfølsomhed er det samme som en hjerneskadet. Og at hjernen derfor har brug for meget ro for at kunne hele.

- Det er meget svært for mig lige nu både at arbejde og at føre en samtale, uden at jeg hele tiden skal sige til mig selv: "Husk at blive ved med at klippe. Husk at blive ved med at klippe. Husk at blive ved med at klippe", så jeg går simpelthen i stå.



Nu skal den arbejdsomme frisør til at lære mindfulness og ud på flere gåture i naturen i stedet for at tale med kunder og venner.



- Man kan sige, at det er mit held, at de (lægerne red.) forventer, det bliver bedre. Det er jo ikke altid man kan være så heldig, hvis man har et decideret hjerneskade, som de siger, det her kan sidestilles med.