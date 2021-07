Et skud Dannebrog i hovedpulsåren: Børn lærer om dansk sprog og kultur på lejr

I disse uger er hun sammen med mange andre udlandsdanske børn på Hellebjerg Idrætsefterskole ved Juelsminde, hvor skemaet står på dansk undervisning og H.C. Andersen.

- Vi lærer om de historier, han har skrevet, hans barndom og hans familie, siger den 11-årige pige.

Sheila har kenyansk mor og dansk far, og det var en helt ny verden, da hun kom til Danmark for et par uger siden.

- Jeg vidste ikke så meget. Jeg vidste bare, vi skulle lære, hvordan man skriver og læser, siger hun.