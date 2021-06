Fængsel genåbner efter tre år uden indsatte: Dømte står i kø for at afsone

Møgelkær Fængsel ved Juelsminde åbner i dag efter næsten tre år uden indsatte.

Fængslet, der ligger på Juelsmindehalvøen syd for Horsens, har ellers været lukket siden 2018, og har siden 2019 fungeret som uddannelsessted for fængselsbetjente.

Men på grund af covid-19 har der i Kriminalforsorgen været et stop for, at dømte har kunnet afsone deres straf fra 10. december sidste år til 8. februar i år, og derfor er der opstået en kø af mennesker, der skal ind og afsone deres straf, oplyste Justitsministeriet i en pressemeddelelse tidligere på året.