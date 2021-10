Fængselsbetjente i Renbæk Fængsel skal arbejde 50 timer mere for at vagtplanen hænger sammen

TV Syd har forsøgt at få et interview med tillidsmanden i Renbæk Fængsel, men han har ikke ønsket at stille op.

Fængselsforbundet formand, Bo Yde Sørensen, peger på, at der både skal fokus på rekruttering og fastholdelse.

- Der skal både sørges for forhold, der kan rekruttere nye betjente, og gøre noget for at fastholde de nuværende. Det er ikke nok at ansætte en hel masse nye, hvis de nuværende tager deres arbejdstøj og går, siger han.

Karina Lorentzen mener, at elevlønnen skal genindføres på uddannelsen.



- Jeg tror, at vi kan rekruttere lidt mere modne mennesker, hvis man ikke skal ned på SU. Det, tror jeg, skærer nogle af dem fra, som har familie og hus.

Udover problemer med at rekruttere nye betjente oplever Kriminalforsorgen også, at mange nuværende betjente stopper. Ifølge Kriminalforsorgens egen analyse kommer den klart største afgang fra frivillige opsigelser. Det sker med grunde som manglende muligheder for karriereudvikling, overbelægning, dårlig bemanding og manglende tid til relationsarbejde med de indsatte.

Partierne på Christiansborg forhandler i denne tid om Kriminalforsorgens økonomi. Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at der er store udfordringer i Kriminalforsorgen og opfordrer til, at der findes en løsning på lang sigt.

- Vores kriminalforsorg er presset på fundamentet, og derfor er det også så vigtigt, at vi får lavet en aftale. Min appel til partierne er, at vi fordomsfrit ser på, hvad der kan hjælpe med til at løse den her situation fremadrettet, siger han.

I tirsdags skrev Jyllands-Posten på baggrund af et internt forhandlingsnotat fra forhandlingerne, at danske fængsler i 2025 kan mangle 1000 flere pladser. Det betyder, at fængslerne vil skulle udnytte mere end 120 procent af deres kapacitet.