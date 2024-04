Familier vejleder hinanden igennem udfordringer

Sådanne udfordringer er hun ikke alene om, og på sin Instagram taler hun jævnligt med andre familier, der oplever modstand.

- Når familie og venner har svært ved at forstå den dagligdag, man har, så føler man sig bare så forkert og ensom. Vendepunktet for mig blev, da jeg fandt nogle, jeg kunne spejle mig selv i. Det gjorde bare en kæmpe forskel for mig, siger Janie Ryberg.

Netop dét skal Solsikkenetværket også kunne, og derfor oprettede hun en hjemmeside og planlagde første arrangement - helt uden at vide, hvordan opbakningen blev.



- Vi plejer at sige herhjemme, at når vi står over for nogle forældre, som står i samme situation, så kan man spare 50 procent fra en samtale, fordi fra det øjeblik man står over for hinanden, så oplever man en forståelse, siger hun.