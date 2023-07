Til årets udgave af Ferguson Dage meldte en uventet redning sig dog på banen - flere af de besøgende besluttede nemlig, efter at være blevet inspireret af Henrik Nielsens store viden om Ferguson-traktorer, at sponsorere en sum penge, som betød at Henrik Nielsen kan ansætte en ny medarbejder, som skal arbejde 35 timer om ugen, og dermed klare det hårde og praktiske arbejde.

Således kan Henrik Nielsen altså fremover fokusere på formidlingsarbejdet, og derfor er salget blevet annulleret.