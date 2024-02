Flere voksne får ADHD-medicin

Hovedsymptomerne ved ADHD er koncentrationsproblemer, hyperaktivitet og impulsivitet, men hos mange voksne aftager hyperaktiviteten med alderen og erstattes ofte af en indre uro og rastløshed.

ADHD hos voksne kan give problemer med at organisere hverdagen og fastholde et job.

Nogle voksne med ADHD oplever, at deres impulsive adfærd øger risikoen for ulykker.

Voksne med ADHD har også en øget risiko for at udvikle stofmisbrug og følgesygdomme som blandt andet stress, angst og depression. Et norsk studie viser for eksempel, at 53,5 procent af voksne kvinder og 48,5 procent af voksne mænd med ADHD har en eller flere psykiatriske lidelser:

- 26 procent af kvinder og 13 procent af mænd med ADHD har angst

- 13 procent af kvinder og 9 procent af mænd med ADHD har bipolar affektiv lidelse

- 29 procent af kvinder og 20 procent af mænd med ADHD har depression

- 14 procent af kvinder og 9 procent af mænd med ADHD har en personlighedsforstyrrelse

- 2,5 procent af kvinder og 4,2 procent af mænd med ADHD har skizofreni

- 16,2 procent af kvinder og 28 procent af mænd med ADHD har en misbrugslidelse

Kilde: Sundhed.dk / ADHD-foreningen