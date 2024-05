Før var fællesbadet en udfordring, men nu vil alle være med

Det lyder som et diskotek og dufter af blomster. Omklædningsrummet hos fodboldpigerne i Hedensted IF er forvandlet fra et øde rum til et samlingspunkt efter træning.

- Det er hyggeligere og meget nemmere. Der skal bare et håndklæde og noget tøj med i tasken, siger Astrid Dyekær.

Hun har været vant til at gå i bad efter træning, og det var som regel let at få en bruser, for de var ikke mange, der tog en skyller i fællesbadet.