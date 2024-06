Folk har forladt branche i hobetal - men med Therese er der håb at spore

Uddannelsen i Møgelkær åbnede i 2019 i et forsøg på at rekruttere nye fængselsbetjente. Samme år begyndte 62 fængselsbetjente deres uddannelse i det østjyske.



I 2023 startede 125 personer på uddannelsen. Det er samtidig det første år, at de fra Møgelkær kan sende de nyuddannede ud i fængslerne, efter den treårige uddannelse er færdig.

Trængt fag

Jobbet som fængselsbetjent har ikke været populært.

Siden 2015 er antallet af fængselsbetjente faldet fra 2.500 til under 1.900 - mens antallet af indsatte er steget fra 3.400 til 4.200. Det har betydet voldsomt overarbejde og pres på arbejdsmiljøet.



Men med indførelse af løn frem for SU under uddannelsen fra februar 2022, samt et markant lønløft på op mod 6.600 kroner månedligt fra i år, ser det ud til, at den negative udvikling kan være knækket.

- Jeg tror på, at det til sammen vil give flere mod på at uddanne sig som fængselsbetjent, siger Bo Yde Sørensen.