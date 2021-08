Forberedelserne frem mod verdensturné tager fart: Verdensholdet er endelig samlet igen

Meget mere end gymnastik

Verdensholdet rejser hvert år ud i verden, hvor de tager på en seks måneder lang turné. Her er det lige dele gymnastik og danske kultur, som vises frem.

- Det bliver fedt at komme ud og vise hele verden, hvad dansk gymnastik er, og hvad det er, vi står for, når vi laver gymnastik. Gymnastik kan godt være meget kæft, trit og retning, men for os handler det meget mere om fællesskab og glæden ved bare at bevæge sig. Det glæder jeg mig til at vise andre, siger Nikolaj Nielsen Nissen.

For mange danske gymnaster er Verdensholdet et af de største - hvis ikke det største - mål. Det er heller ingen undtagelse hos Nikolaj Nielsen Nissen.

- Verdensholdet er spydspidsen af gymnastik for mig, og det har været det, jeg har set op til, lige siden jeg startede med gymnastikken. Det har været et pejlemærke for mig. Det er et symbol på glæde og godt humør, siger han.

Der er heller ingen tvivl om, hvad Nikolaj Nielsen Nissen glæder sig mest til.

- Jeg glæder mig til at rejse ud i verden med holdet, for jeg tror, det kommer til at blive et helt specielt fællesskab, vi får.

Første opvisning for Verdensholdet bliver i Haderslev den 2. september. Det kommer også forbi Grindsted og Vejle.