Der skal fortsat spares 4,47 millioner på tilskud til lokaleleje i Hedensted Kommune. Fra 1. januar har det betydet en væsentlig stigning i prisen på at leje en hal for foreningerne, og det frygter formand for håndboldklubben ØHK får alvorlige konsekvenser ikke bare for deres forening, men idrætten generelt i kommunen.