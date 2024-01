Ved en 20 årshændelse kaldes det normalt stormflod, og forsikringen dækker.

Den højeste målte vandstand i Juelsminde er 165 cm, og blev målt i 2006.

Hedensted Kommune skriver på deres hjemmeside, at borgere i Juelsminde kan afhente sandsække på materielgården i Klakring for at sikre hjemmet mod vandmasserne.