Fyr Og Flamme efter nederlag: Vi er stolte og lettede

For duoen har det bedste ved at være med i grandprixet været muligheden for at optræde for et publikum efter en lang periode med mange aflysninger på grund af coronapandemien.

- Det her har været et tørkens år. Så pludselig at stå derinde, det var meget, meget stort, siger Laurits Emanuel.

Nu håber duoen, at den opmærksomhed, deres Eurovision-optræden har vakt, betyder flere koncerter for Fyr Og Flamme.

- Vi har vist vores sang til hele Europa og der kan godt begynde at ske nogle ting for os, hvor vi måske kan komme til for eksempel Norge og optræde, siger Jesper Groth.