Glæde over flere arbejdspladser - særligt en branche overrasker

De seneste år har virksomheden Natures Collection næsten fordoblet antallet af medarbejdere, så de nu har omkring 25 ansatte. Virksomheden ligger uden for Hedensted, og de er ikke den eneste virksomhed i kommunen, som har fået flere ansatte.

En ny rapport fra Business Region Aarhus viser, at antallet af arbejdspladser i private virksomheder er steget med 4,6 procent fra 2016 til 2018 i Hedensted Kommune. Det er over landsgennemsnittet, der ligger på 4,3 procent. Dermed var der i 2018 16.835 private arbejdspladser i kommunen.

Men særligt i én branche har der været en stor vækst. I møbel- og tøjbranchen har der været en stigning i antallet af arbejdspladser på omkring 20 procent.

En overraskelse for borgmesteren

Når det gælder erhverv, bliver Hedensted Kommune ofte kædet sammen med industri, transport, landbrug og byggeri, og spørger man kommunen selv, så er det også her, at de har deres styrke i erhvervslivet. Derfor er borgmester Kasper Glyngø (Soc.dem.) også overrasket over væksten i møbel- og tøjbranchen.

- Jamen, jeg skal være den første til at indrømme, at det kom rigtig meget bag på mig, at lige præcist den del har boomet sådan. Vi plejer jo at omtale os selv som en produktions- og industrikommune med det som styrkeposition sammen med landbrug, logistik og transport, og så lige pludseligt er det tekstil, beklædning og møbler, siger han til TV SYD.

Lasse Pedersen er født og opvokset i Hedensted, så derfor var det naturligt for ham at placere sin virksomhed der. Foto: Pernille Leftes

Godt samarbejde med kommunen

Lasse Pedersen er indehaver af Natures Collection, og selvom han bor i Aarhus, så har han valgt at placere sin virksomhed uden for Hedensted. Han er selv født og opvokset i Hedensted, og så har han været glad for samarbejdet med kommunen:

- Vi har de sidste mange år ofte været i berøring med Hedensted Erhverv, som har været en rigtig god samarbejdspartner at spille bold med. Og vi har haft stor glæde af både deres arrangementer, men også den direkte kontakt igennem årene, siger Lasse Pedersen.

I år har Natures Collection allerede fået to nye medarbejdere, og indehaveren har planer om, at virksomhedens vækst skal fortsætte, så der er kommet endnu flere til ved udgangen af 2020.