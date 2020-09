Hans fik en alvorlig overraskelse da han gik på efterløn

- Jeg dør langsomt af at gå her, det gør jeg.

Hans Chresten Rye kigger roligt gennem brilleglassene. Intet i den tidligere misbrugsvejleders ansigt afslører, at en stikkende følelse af meningsløshed gemmer sig bag pandelappen.

Dér har den luret lige siden han valgte at gå på efterløn for seks år siden. En beslutning, der bød på en alvorlig overraskelse: Ensomheden.

- Jeg boede alene på det tidspunkt. Havde ingen kone og kæreste, så jeg var alene, og det overraskede mig totalt, siger Hans Chresten Rye.

Overvældet af ensomhed

Da Hans Chresten Rye trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet, havde han ikke forventet, at følelsen af ensomhed og meningsløshed ville være så overvældende.

For Hans Chresten Rye blev starten på livet efter arbejdsmarkedet også begyndelsen til et alvorligt tilbagefald til et gammelt alkoholmisbrug, som ellers var overstået 18 år tidligere.

- Det var et stort nederlag, siger den 66-årige folkepensionist med fortrydelse i stemmen.

Misbrug kom ikke alene

For Hans Chresten Rye kom alkoholmisbruget ikke alene. Det fulgte i kølvandet på en alvorlig depression, som endte i indlæggelse.

- Jeg havde blackouts adskillige gange, men da de havde gjort mig ædru på sygehuset, sendte de mig bare hjem, og så kunne jeg drikke videre. Men til sidst endte jeg på psykiatrisk afdeling, og derfra blev jeg sendt på forsorgshjem.

På forsorgshjemmet blev han igen hjulpet ud af alkoholmisbruget. Men følelsen af ensomhed er der stadig.

Mænd er ikke forberedte

Ensomhed er ifølge forskere ved Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet en hyppig følgesvend, når mænd går på pension.

- Mænd er simpelthen mindre forberedte på den tilværelse, der venter, når de trækker sig fra arbejdsmarkedet, fortæller Anna Paldam Folker, som er forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Hun bekræfter dermed nøjagtig den følelse, som Hans Chresten Rye stadig går rundt med i dag – seks år efter, han gik på efterløn og ét år efter, han nåede pensionsalderen.

Jeg dør langsomt

Hans Chresten Rye går lange ture med sin hund hver dag. Ellers går tiden derhjemme. Han savner ligestillede at tale med, og håber at litteratur kan give indhold i livet. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Efter nogle turbulente år med depression og misbrug er Hans Chresten Rye igen på ret spor i livet.

- Det skyldes for det første, at jeg har mødt Jytte, og at jeg har en at være sammen med. Jeg har nu en at være noget for, og det har hjulpet utroligt meget, siger Hans Chresten Rye med et smil.

Hans Chresten Rye bor nu sammen med Jytte Pedersen, og de har brugt de sidste par år på at sætte deres fælles bolig i stand.

Alligevel nager følelsen af ensomhed og mangel på indhold i tilværelsen stadig den 66-årige pensionist.

- Jeg dør langsomt af at gå her, det gør jeg. Jeg går mest rundt herhjemme og går ture med hunden, og så sker der såmænd ikke så meget mere, fortæller Hans Chresten Rye.

Kunne jeg bare få en fjerdedel af det jeg havde

Den fortsatte følelse af ensomhed og manglen på kolleger i det daglige er årsag til, at Hans Chresten Rye spidsede ører, da TV SYD i august bragte et indslag i TV om det forskningsprojekt, som forskere på Syddansk Universitet er i gang med.

Projektet ”Læs som mand” undersøger, om såkaldt ”guidet fælleslæsning” kan hjælpe mænd, som befinder sig i den tidlige pensionsalder.

- Jeg vil gerne have noget mere indhold. Da jeg arbejdede, var der masser af indhold. Jeg var altid i gang, og kunne jeg bare få en fjerdedel af det, jeg havde en gang, ville det være dejligt, siger Hans Chresten Rye.

Søger flere mænd

Håbet om mere indhold er grunden til, at Hans Chresten Rye har meldt sig til den workshop, som Syddansk Universitet holder i Kolding den 8. september.

Workshoppen skal give mænd en smagsprøve på, hvordan guidet fælleslæsning fungerer i praksis – og forhåbentlig få flere mænd til at melde sig til læsegrupper, som forskerne kan følge.

- Vi har allerede fået en del tilmeldinger til workshoppen, men vi håber meget, at der er endnu flere mænd, der har lyst til at melde sig, og måske bidrage til den forskning, vi har i gang, siger Ph.d.-studerende, Mette Marie Kristensen.

Man behøver ikke være læser

Målet med forskningen er at undersøge, om fælles højtlæsning og samtale om litterære tekster kan hjælpe mænd til at få det bedre – og måske endda til et bedre fysisk helbred.

- Forskning peger i retning af, at mænd, som oplever, de har et bedre mentalt helbred, også har et bedre fysisk helbred, og vi håber at kunne afdække, om fælleslæsning kan være med til at give mænd en oplevelse af mere mening i tilværelsen, siger Anna Paldam Folker.

Professor i litteratur ved Insitut for Kulturvidenskaber, Peter Simonsen, leder de guidede fælleslæsninger.

Han fortæller, at de mænd, der deltager i læsegrupperne alle har været begejstrede.

- Litteraturen giver dig en oplevelse af, at du ikke er alene. Både når du læser alene og sammen med andre, siger Peter Simonsen.

Han understreger, at man ikke behøver at være læser for at melde sig.

Tværtimod, så er forskerne meget interesserede i at forske i, hvordan læsning påvirker mænd, som ikke i forvejen er de store læsere.

Glæder sig

Tilbage i Løsning glæder Hans Chresten Rye sig til at mødes med andre mænd, som også oplever, at det har været svært at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Når jeg kan samle mod til at melde mig, så kan andre også, siger Hans Chresten Rye med et smil.