Havneby fremlagde visioner - nu strømmer butikker til

Han står bag isenkramkæden, der typisk holder til i sommerbyerne, men han er også selv vokset op i Horsens.

- Man har efterhånden en vis rutine, men man er altid spændt, når man skal åbne en ny butik. Især når det er et sted fra min barndom, det betyder ekstra meget, det skal jeg ikke lægge skjul på, siger han.

Et helårigt turismemål

Når så mange virksomheder vælger Juelsminde, der altså primært har travlt i sommerhalvåret, så kan det også have stor betydning på den lange bane.

- Det betyder vækst i antal af arbejdspladser, og det betyder også, at det bliver nemmere for de lokale virksomheder at tiltrække den rette arbejdskraft. For når der er noget liv, og der sker noget, så har endnu flere lyst til at bosætte sig her. Det gør jo, at man er lidt tættere og lidt nærmere på den arbejdskraft, som erhvervslivet har behov for, siger Heidi Baltzer Schmidt, Erhvervs- og Turismechef hos Hedensted Kommune.