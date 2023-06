Hedensted Kommune tjekker affaldsspande før tømning

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Det seneste halve år har affaldscentralen flere gange måtte afvise at modtage læs til genanvendelse, fordi affaldet ikke var godt nok sorteret.



- Vi havde håbet, at det skyldtes et teknisk problem med for eksempel ruminddeleren eller en fejl på en af vognene, som man lige kunne fikse, men det lader det ikke til, forklarer Hedensted Kommunes affalds-antroprolog Cecilie Jakobsgaard Kvist til avisen.

Den sidste uge har 388 husstande fået afvist en tømning på grund af for dårligt sorteret affald.

Ifølge kommunen er målet at få fejlprocenten ned på under to.