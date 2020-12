Heidi vil hjælpe de lokale butikker, men de giver hjælpen videre

I en systue uden for Korning er Lise Lotte Iversen i gang med at sy sække fra Hornsyld Købmandsgaard om til indkøbsposer. Ved siden af står Heidi Baltzer Schmidt og vender nogle af poserne, og det er hende, der er idémanden bag poserne.

Heidi Baltzer Schmidt er erhvervskonsulent i Hedensted Erhverv, og da covid-19 ramte Danmark, og nedlukningen blev en realitet i foråret, ville hun gøre noget for at hjælpe butikkerne, som pludselig oplevede, at kunderne blev hjemme.

- Så tænkte jeg, at det kunne bare være mega fedt at få lavet et produkt, som de unge måske også synes var fedt at bruge i stedet for sådan en mulepose, der oftest kan være produceret i Kina, fortæller erhvervskonsulenten.