Hendes borgerforslag mod nikotinposer har fået tusindvis af underskrifter

- Jeg giver ikke min hund lov til at gå rundt og snuse rundt i jorden som jeg gjorde førhen, fortæller Tinna Schutz Larsen.

I Hedensted er gåturene med hunden Koda er blevet færre, da Tinna Schutz Larsen frygter, at hunden bliver tiltrukket og indtager en nikotinpose.

Børn ved, at cigaretter er farlige, men forældre får ikke advaret om nikotinprodukter

En rapport udarbejdet af DTU Sustain for Miljøstyrelsen vurderer, at 5,3 millioner nikotinposer ender i naturen. Det antal håber hundeejeren kan blive lavere, hvis borgerforslaget bliver gennemført.

- Jeg synes vi har et ansvar som mennesker. Det ville heller ikke være okay, hvis der lå rottegift over det hele, fastslår Tinna Schutz Larsen.

Flere skal benytte beholderens låg

Står det til direktøren for nikotinbranchen, Inger Schroll-Fleischer, er det ikke produktet, men adfærden, hvor man smider affaldet i naturen, der er problemet.