Her er der plads til alle uanset sprogkundskaber

- Jeg er meget glad for at være her, siger Naza Mohammad.

Begge øver sig på det danske sprog, så de har lettere ved at tale sammen.

Et fysisk håndværk

Marie Knudsen er medejer af Nior og for hende er det underordnet, hvilket sprog hendes medarbejdere taler.

- Vi er gode til ikke at være låst på, at hvis man ikke kan forstå sproget, så kan man ikke lære det her, fordi de opgaver, vi har, er, hvor man skal bruge sine hænder og lave et stykke håndværk, og det kan man jo bare vise, siger hun.

De får også meget igen, når de ansætter folk fra hele verden, der hver især kommer med sine egne vaner og traditioner.