Højskoleelever talte foran 1.700 mennesker i Operaen

De var samlet til Røst i Operaen, et initiativ af Det Kongelige Teater og talerskolen Røst hvis formål er at styrke unges mod og evner til at tage ordet og tage del i samfundsdebatten.

- Jeg synes, konceptet er vigtigt, fordi der er så mange velformulerede og velovervejede unge mennesker derude, der ikke ved, hvordan de skal komme ud med det, de har på hjerte. Det er vigtigt, at der findes et rum, hvor de kan lære at tale, for det er vigtigt, at de også får ordet, siger Ida Susanne Lyngholm, der var en af aftenens talere, og som går på Uldum Højskole.