Hun blev lam i benene efter kræftoperation, men 35-årig nægter at give op

Men om natten begyndte hun at få smerter i sin mave, der skiftevis gik fra ryggen og til siden af maven. Smerter som fik hendes mor til at tage hende med til adskillige lægebesøg.

- Til sidst opdagede man ved en scanning, at jeg havde en kræftsvulst på den ene æggestok, og den havde spredt sig til ryggen, fortæller Helena Skovgaard.

Hun skulle opereres for kræften, der havde omringet nerverne i ryggen, og det betød, at hun blev lam i begge ben og skulle vende sig til et liv i kørestol.

- Jeg er blevet fortalt, at jeg tog det i stiv arm. Jeg husker, at det var svært for mig, at jeg skulle miste mit hår, og at jeg ikke kunne spille fodbold længere, siger hun.

Her kommer den del i historien, som på mange måder er karakteristisk for Helena Skovgaard. For når hun tager tingene i stiv arm, så kæmper hun virkelig og finder nye og egne veje.