Hun satser alt på sin sport: - Det er ret vildt at stå på hænder på en hest i galop

Hun er to gange dansk mester i juniorklassen i voltigering - akrobatik på ryggen af en galoperende hest - men dette er ikke nok for hende. Hun drømmer nemlig om meget mere.

Derfor valgte hun i august at vinke farvel til familie og venner på Sjælland for at tage en HTX-uddannelse på Vejlefjordskolen, samtidigt med at hun kan hellige sig sin sport.

- Jeg elsker sporten, for den er krævende. Det kan kun lade sig gøre, når man er i ét med hesten, for det er et samarbejde. I bund og grund er det jo ret vildt at stå på hænder ovenpå en hest i galop, men jeg synes, at det er fedt og udfordrende, siger Wilma Baden Askbo.