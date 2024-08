Hun var ligeglad bag rattet, men hjælper i dag andre ud af det ulovlige miljø

På en parkeringsplads indså Elisabeth Amalthiea Delrey, at hendes opførsel kunne risikere at koste menneskeliv. Nu vil hun hjælpe andre ud af det ulovlige gaderæs-miljø.

Dækkene hvinede, da Elisabeth Amalthiea Delrey hev i håndbremsen og svang bilen ind i båsen. Den store parkeringsplads foran boligblokken, hvor hendes søster og svoger boede, inviterede nærmest til hjulspind og brændt gummi, tænkte hun. - Som så ofte før ville jeg blære mig, fordi jeg syntes, det var mega sejt at kunne gøre nogle fede ting med bilen og få den til at skride lidt, fortæller Elisabeth Amalthiea Delrey, som den dag i 2005 skulle hente sin 3-årige niece.

Som ung brugte Elisabeth Amalthiea Delrey bilen som et fristed, hvor hun kunne afreagere. Hun lavede håndbremse-vendinger rundt i krydsene, kørte hidsigt, og i det ulovlige gaderæs-miljø var det ikke unaturligt at drikke en øl imens.

I bakspejlet havde Elisabeth godt bemærket, at niecen havde sluppet sin fars hånd og sat i løb hen over parkeringspladsen. Men da bilen fløj på plads i båsen, mistede hun den lille pige af syne. Inden Elizabeth kunne nå at slukke motoren, blev bildøren flået op. Musikken bragede stadig fra højttalerne, men overdøvede ikke svogerens skrig. Han råbte ad hende, og i dag husker hun tydeligt ordene, for de kom til at ændre hendes liv øjeblikkeligt. Vejen til ulovligt gaderæs For Elisabeth Amalthiea Delrey, som i dag bor i Barrit ved Juelsminde, handlede det om frihed. Bag rattet i bilen var hun i sin egen verden. En verden hvor hun følte sig i kontrol. - Jeg voksede op i en meget dysfunktionel familie. Det var ikke et omsorgsfuldt hjem. Det var ikke et hjem, hvor jeg følte mig elsket betingelsesløst, fortæller Elisabeth Amalthiea Delrey.

I hendes ungdomsår blev bilen et fristed, hvor hun kunne afreagere. Når hun var sur og aggressiv, startede hun bilen med fuld hjulspind, trykkede speederen i bund og driftede rundt i svingene. - Når jeg var rigtig ked af det, var jeg nærmest selvmordskandidat, for jeg kørte som død og helvede. Jeg var ligeglad, og det var pisse farligt.

Adrenalinen, som hun mærkede bag rattet, blev en modpol til de tunge følelser, og hurtigt begyndte hun at føle sig afhængig. Derfra blev vejen til ulovligt gaderæs kort. - Jeg lå på vejene og fræsede med mine venner. Musikken var høj. Stemningen var vild. Vi lavede håndbremse-vendinger rundt i krydsene, kørte hidsigt og drak en øl imens. Det var helt naturligt. Det gjorde alle i det miljø. Det blev nærmest dagligt, fortæller Elisabeth Amalthiea Delrey.

Hun kunne være død Tilbage på parkeringspladsen i 2005, var Elizabeths svoger ildrød i hovedet. Hans ansigt var millimeter fra hendes, mens han råbte: - Hvad fanden bilder du dig ind? Du kunne have ramt hende! Du var så tæt på. Så havde du dræbt hende. Du elsker hende overalt på jorden, og du kommer for at være sammen med hende, men i stedet var du tæt på at slå hende ihjel. Prøv at forestil dig, at hun lå nede under din bil, og asfalten var fyldt med blod.

Svogerens ord brændte sig fast i Elizabeths bevidsthed. Forestillingen om, hvad der kunne være sket, fik en ny og fremmed tanke til at spire. - I det øjeblik gik det rigtigt op for mig, at det ikke kun var mig selv, jeg var ligeglad med, når jeg kørte råddent. Jeg var ligeglad med alle andre, selvom jeg syntes, at jeg havde kontrol. Og selvom jeg altid tænkte, at jeg godt kunne styre det, så lærte jeg den dag, at jeg aldrig kan styre det uforudsete, fortæller Elisabeth Amalthiea Delrey. Hun var flov og skammede sig, da hun senere kørte fra parkeringspladsen. I bakspejlet så hun sin niece og mærkede tårerne i øjenkrogen.

Selvom Elisbeth Amalthiea Delrey efter episoden på parkeringspladsen i 2005 har fået respekt for trafikken, elsker hun stadig at køre stærkt, lave hjulspind og drifte. - Det er det, jeg elsker allermest. Jeg elsker at gå ud og give den fuld slæde, mærke adrenalinen og begejstringen, når jeg forbedrer min tid på banen, siger hun.

Der var nødt til at ske en ændring, besluttede hun. En beslutning som ikke kun førte hende ind i et nyt liv, men som også gav hende en mission. - De to verdener står i fuldstændig kontrast til hinanden. Det, som jeg laver i dag, står i fuldstændig modsætning til mit tidligere liv - og så alligevel ikke. Jeg har taget det med, som jeg elsker, men nu handler det først og fremmest om at redde liv.

Et alternativ til ulovlige ræs Efter episoden på parkeringspladsen besluttede Elisabeth Amalthiea Delrey at uddanne sig til kørelærer. Med beretninger fra fortidens gaderæs har hun forsøgt at påvirke sine elever til at opføre sig ordentligt i trafikken, og arbejdet har betydet, at hun for nylig har taget hul på sin helt store mission. - Min mission er at arrangere lovlige gaderæs over hele landet og skabe Danmarks største race-team for trafiksikkerhed, siger Elisabeth Amalthiea Delrey, som tror på, at hun ved at tilbyde et lovligt alternativ kan udkonkurrere de ulovlige gaderæs.

- Størstedelen deltager kun ved de ulovlige, fordi de mangler de lovlige arrangementer. Mit mål er derfor at skabe flere lovlige arrangementer, som kan være med til at trække flere ud af de ulovlige gaderæs.

Lovlige gaderæs Det kræver en godkendelse fra politiet, før man må afholde et lovligt gaderæs. Der er en lang række krav, som skal være opfyldt, før politiet giver tilladelse. Det gælder blandt andet: Området skal være afspærret, og der skal være sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter publikum. Der skal være en fri passage til udrykningskøretøjer, så de kan komme ind på området. Mindst to samaritter skal være til stede under arrangementet. Arrangørerne skal tegne en ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle skader. Kilde: Transportministeriets bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane Fold ud

Er det i stedet ikke et spørgsmål om, at folk skal lære at opføre sig ordentligt i trafikken? - Det handler ikke om at opføre sig ordentligt. Gaderæs er en sport, og jeg tror, at folk misforstår os og tror, at vi gerne vil opføre os råddent. For os er det her en sport, hvor vi føler et fællesskab, når vi er sammen med andre bilentusiaster, svarer Elisabeth Amalthiea Delrey og pointerer, at hun altid vægter sikkerhed højt, når hun arrangerer sine lovlige gaderæs.

En usikker løsning Om Elisabeth Amalthiea Delreys lovlige gaderæs kan højne den generelle trafiksikkerhed, er pressekonsulent hos Rådet for Sikker Trafik, Jeppe Gudmandsen, usikker på. Han synes, det er prisværdigt, at hun gerne vil arrangere lovlige ræs og give bilentusiaster sikre rammer til at dyrke deres passion, men han tvivler på, at det kan løse problemet med vanvidskørsel. - Nogle af de unge er relativt impulsive, og ofte opstår vanvidskørsel spontant, så selvom der måtte være et lovligt ræs om to uger, så kan det være svært at vente, hvis det er lige nu, de gerne vil ud og køre, siger Jeppe Gudmandsen.

Dog ser han et potentiale for, at de lovlige gaderæs kan lægge en dæmper på de ulovlige ræs. - Man kunne sagtens forestille sig, at de lovlige arrangementer kan trække nogle væk fra det ulovlige miljø, fordi de netop får et lovligt alternativ, men der vil også være en lille del, for hvem det er risikoen for at blive jagtet af politiet, der giver et adrenalin kick. Ræs og rally skal redde liv Elisabeth Amalthiea Delrey arbejder lige nu på at arrangere sit første lovlige gaderæs.

- Jeg har taget det med, som jeg elsker. Det er adrenalin, glæden og stemningen fra gaderæs-miljøet. Alt det fantastiske har jeg taget med, men nu er det lovligt, siger Elisbeth Amalthiea Delrey om sine arrangementer.

Indtil nu har hun inviteret til Torsdagsrally, hvor hun senest forvandlede parkeringspladsen ved XL-Byg i Horsens til en racerbane. Et koncept som hun gerne vil udbrede til Kolding, Vejle og Fredericia.

Regler for rally For at deltage ved et Torsdagsrally skal man medbringe egen bil (lovlig og indregistreret), bilens registreringsattest, kørekort, en codriver og styrthjelme. Arrangementet er åbent for alle over 17 år. Dog skal uerfarne kørere have en erfaren chauffør ved deres side. Fold ud

Dedikationen til ræs og rally betyder, at Elisabeth har besluttet at stoppe som kørelærer for at satse hundrede procent på at arrangere flere lovlige arrangementer.

På det sociale medie Tik Tik opfordrer Elisbeth Amalthiea Delrey sine mere end 70.000 følgere til at opføre sig forsvarligt i trafikken. Det er samme budskab, som hun fortæller om, når hun arrangerer rally.