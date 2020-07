Hund død efter strandbadning: Nu tages der vandprøver for giftige alger

De seneste dage har en historie om en død hund spredt sig hastigt på Facebook.

Opslaget, der oprindeligt er lavet i Facebook-gruppen 'Det sker i Juelsminde', handler om hunden Mille - en to-årig golden retriever - der døde efter en badetur tæt på Bjørnsknude ved Juelsminde lørdag.

I opslaget knyttes Milles død til en mistanke om giftige alger i badevandet.

Det er Milles ejer, som TV SYD har talt med, men som ikke ønsker at deltage i et interview, der har lavet opslaget.

Hun blev så bekymret over sin hunds uforklarlige død efter svømmeturen, at hun advarede andre hundeejere med nedenstående opslag.

ADVARSEL, ADVARSEL. Der er åbenbart noget galt med vandet (måske giftige alger) I går døde vores dejlige Mille (golden retriever) kun 2 år gammel, og i dag har vi hørt at også en labrador er død. Det går utrolig hurtigt, så bader Jeres hund ved stranden, så skal den omgående skylles i frisk vand, og den må ikke slikke sig. Lov mig at passe på Jeres guld.

Det er forfærdeligt at miste sin hund!

Opslag delt 4.400 gange på Facebook

Opslaget er delt 4.400 gange, og bekymrede borgere har efterfølgende kimet Hedensted Kommune og de lokale dyrlæger ned for at høre, om der er hold i rygterne.

Visse algeforekomster i både havvand og ferskvand kan være voldsomt giftige for både mennesker og dyr og for hunde, der bader i det og drikker af vandet, ligefrem livsfarligt.

- De blågrønne alger er meget giftige for hundene, hvis de drikker af vandet, siger dyrlæge Susanne Klinge Bundgaard fra Hedensted Dyreklinik, så hun kan godt forstå bekymringen.

Hverken dyrlæger eller kommune har set tegn på giftige alger

- Vi kunne mærke, at folk var urolige for deres hundes helbred, efter de havde læst opslaget på Facebook. Vi fik fem henvendelser i løbet af søndagen, men vi har ikke set syge hunde efter algeforgiftning, siger Susanne Klinge Bundgaard.

Dyreklinikken oplyser, at de også mandag fik henvendelser fra bekymrede hundeejere.

Heller ikke Hedensted Kommune har kunnet bekræfte rygterne om algeforekomster i badevandet ved Bjørnsknude, men de har også fået mange henvendelser.

- Tilfældigvis har vi fredag tjekket badevandskvaliteten ved Juelsminde, det gør vi en gang om året, og det ser meget fint ud. Der er ingen bakterieforekomster i vandet, og det ser også klart ud, siger Lene Thorgaard, miljøingeniør ved Hedensted Kommune.

Tjekker for en sikkerheds skyld

- Men jeg har kontaktet Miljøstyrelsen, som er dem, der overvåger opblomstring af algeforekomster i badevand, og vi har sammen besluttet, at for en sikkerhed skyld bliver der tirsdag formiddag taget vandprøver for blå og giftige alger ved både Storstranden, hvor der ofte er mange badende, og længere ned ved Bjørnsknude, hvor hunden har badet, fortæller hun.

Resultatet af vandprøverne kommer onsdag middag.