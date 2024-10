Iltflasker skød gennem luften som projektiler

- Det var meget heldigt, at det skete midt om natten på en øde landevej. Der var kun to huse i nærheden, og mens vi evakuerede tre personer i det første, bad vi beboeren i det andet hus om at blive væk fra vinduerne, siger indsatslederen, der kalder det held i uheld, at det skete ude på landet.

- Var det sket inde i en by, havde det været et helt andet scenarie. Så skulle man evakuere mange huse, ruder ville sprænges af eksplosioner, og der ville være fare for mennesker, siger Aqqaluk Petersen.

Brand i motor

Han fortæller, at branden opstod i lastbilens motor, hvorefter det spredte sig til iltflaskerne, der var fra små to-liters til store 60-liters flasker.

- Chauffør berettede, at branden startede i motoren, mens han kørte. Det var så voldsom en brand, at han ikke kunne nå håndildslukkeren, fordi det var alt for varmt at være i nærheden, siger Aqqaluk Petersen.