Information på fire hjul skal minde borgere om sundhed

Foldere, kaffe og slik tager sammen med to sundhedskonsulenter ud i Hedensted kommune for at gøre borgerne opmærksomme på, at de har mange tilbud.

- Vi håber på at få snakket med nogle borgere om deres eventuelle sundshedsproblematikker eller få afmystificeret nogle af de sundhedsforståelser, der kan være - der er mange myter i den verden, siger Niels Grønbæk, sundhedskonsulent.

Sundhedsbussen tager på tur i vinterferien, hvor de kommer godt omkring i kommunen. Det store område i kommunen kan nemlig gøre det svært at nå alle borgere, men her virker bussen som en forlænget arm.

Information

Anne Lindholdt kom tilfældigvis forbi bussen, men hun gik ikke tomhændet derfra.

- Jeg kunne sagtens bruge Sundhedshuset - nu har jeg lige taget den her med for ryggen, for nu er jeg jo kommet i den alder, hvor man også har sådan nogle problemmer, siger hun med en informationsfolder i hånden.