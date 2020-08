Ingen coronakrise her: Købmand har solgt øl og sodavand for over en million kroner

Brian Hedegård har svært ved ikke at lyde begejstret, når han læser tallene op fra sin computerskærm.

For siden coronakrisen, tilbage i marts måned, blev en del af hverdagen, er omsætningen steget markant.

- Fra midten af marts og frem til nu har vi bare på øl og sodovand haft en omsætning på 1.1 millioner kroner.

- Så jeg er tæt på at sige ja til, at det er corona, der har gjort hele forskellen for vores butik, fortæller Brian Hedegård.

Omsætningen stiger og stiger

Min Købmand åbnede i august sidste år, efter at Dagli Brugsen i Stenderup ved Hedensted den lukkede. De første måneder var det en sej kamp, men samlet har butikken nu haft en omsætning på ni millioner kroner i de første 12 måneder.

- Det betyder, at vi her efter det første år kommer ud med et overskud. Selvom der har været en del etableringsomkostninger.

- Så er det altså noget sjovere at være købmand, siger Brian Hedegård.

Købmanden fortæller, at det især var i de første måneder af coronakrisen, at der kom flere kunder.

- I starten var der mange, der søgte væk fra de større butikker inde i Horsens og kom ud til os for at handle.

- Mange af dem er det lykkedes at holde fast i. Samtidig er der flere lokale her fra Stenderup, der har fået øje på vores butik, fortæller Brian Hedegård.

En lettet købmand

Den 30-årige købmand tog springet som selvstændig og flyttede ind i de tomme lokaler, som byens borgerforening valgte at overtage fra Coop.

Formålet var at bevare en købmandsbutik i byen. Og det ser ud til at lykkes - ikke mindst på grund af coronakrisen.

- Jeg sover bedre om natten nu. Det er rart, siger Brian Hedegård.