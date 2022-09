Isabella Arendt ønsker kernekraft som løsning på energikrise

Det skriver politikeren, der er valgt som Hedensted-kredsens kandidat i Østjyllands Storkreds, i et indlæg sendt til TV 2 Østjylland. Medafsender på brevet er hendes kollega Per Urban Olsen (K), der også stiller op i Østjyllands Storkreds. De to skriver blandt andet.

- Ja tak til sol, vind og biomasse m.m. samt ja tak til kernekraft. Klimakrisen er så akut og alvorlig, at debatten ikke skal handle om hvilken energiform, vi skal bruge. Den skal handle om at få så mange grønne energiformer i spil som muligt.