Isabella Arendt vil have diskussion om kernekraft i lyset af energikrise

Den konservative folketingskandidat Isabella Arendt mener, at Danmark bør se på kernekraft som en mulig energikilde i Danmark.

Det skriver politikeren, der er valgt som Hedensted-kredsens kandidat i Østjyllands Storkreds, i et indlæg sendt til TV 2 Østjylland. Medafsender på brevet er hendes kollega Per Urban Olsen (K), der også stiller op i Østjyllands Storkreds. De to skriver blandt andet.

- Ja tak til sol, vind og biomasse m.m. samt ja tak til kernekraft.

Ikke nej på forhånd

Isabella Arendt vil gerne uddybe sin holdning til TV SYD, for det er vigtigt for hende, at kernekraft får en reel chance i Danmark.

- Vi ved ikke, om der skal være kernekraft i Danmark. Det vores forslag går på, er, at vi ikke skal sige nej på forhånd, som vi gør i dag af princip. Men vi skal selvfølgelig teste det først og finde ud af, om det kan svare sig, siger folketingskandidaten.