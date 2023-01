Jens står i hønselort til halsen - og han kan ikke gøre noget ved det

EU-regler står i vejen

At hverken han selv eller folk fra Horsens Biogas kan få lov til at komme ind i produktionen er en beslutning fra Fødevarestyrelsens side, lyder det fra Jens Skovgaard-Jensen.

- De sidder nogle jurister ovre i Glostrup, der vil se på, hvad der kan lade sig gøre. Men umiddelbart så siger loven, der er EU-godkendt, at det ikke kan lade sig gøre, siger han.

Der bliver dog arbejdet på sagerne. Og gårdejeren bebrejder heller ikke myndighederne noget i denne sag. Bliver fugleinfluenzaen spredt yderligere kan det have store konsekvenser for branchen.

- Som fjerkræproducenter synes vi egentlig, at myndighederne tackler det okay, og det er for at vi ikke får det her spredt mere, siger han og fortsætter.

- For os landmænd der er der selvfølgelig et psykisk pres, som ligger på os, og det er ikke noget, man vænner sig til, men det er nok en del af 'pakken' i det at være landmand - i hvert fald som det har været de seneste par år, slutter Jens Skovgaard-Jensen.

Endnu ved ingen parter hvornår, der præcist kommer en løsning, lyder det, men Jens Skovgaard-Jensen håber, at det sker først i den kommende uge.

- Ellers får jeg problemer, siger han.