Jernet skal være varmt, når lærlinge rekrutteres

Handskerne var godt på plads, mens hjelmen beskyttede øjnene fra det kraftige blå lys. En af dagens første svejsere mærkede gnisten ved at stå med svejseapperatet i hånden.

- Det er faktisk meget sjovt at svejse her, konkluderede Rasmus Jødal Larsen.

Han går i 9.E på Juelsminde Skole, som er en klasse, hvor de flere dage skifter bøgerne ud med praktik. Denne gang svejsning.

En stor mangel, et stort problem

InMetal lagde lokaler til eventet, hvor Jobcenter Hedensted havde inviteret en svejsetrailer fra Give Steels på besøg. I virksomheden mærker de i den grad, at der er mangel på arbejdskraft.

- Det er et kæmpe problem det her med at få medarbejdere ind. Vi har mangel på arbejdskraft her i huset - vi har mangel på kvalificeret arbejdskraft. Vi oplever desværre, at rigtig mange ikke vælger at gå i lære som smed, sagde Jesper Wulff, salgschef hos InMetal.

Allerede tilbage i 2019 var manglen på faglærte et problem. Ifølge en undersøgelsen lavet af brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, havde 20 procent svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, og 18 procent måtte opgive ordre af samme årsag.