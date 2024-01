Juelsminde-virksomhed er kåret til årets arbejdsplads

Det står klart, efter at Juelsminde-virksomheden tidligere på dagen vandt prisen som 'Årets Arbejdsplads'. En pris som fagforbundet 3F har uddelt i 31 år.

Prisen blev overrakt på Arbejdermuseet i København. Det skriver 3F i en pressemeddelelse.

- Selvom I er en verdensførende virksomhed inden for jeres felt, er det lykkedes jer at bevare en varm familiefølelse på arbejdspladsen. Det er ret godt gået, lød ordene fra forbundsformand for 3F, Henning Overgaard.



Palsgaard består af 345 medarbejdere, og virksomheden er specialister inden for produktionen af emulgatorer og stabilisatorer til fødevareproducenter.

Udover æren følger der 25.000 kroner med prisen.