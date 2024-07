Købmand har fået nok af "børneagenter", og nu tager han affære

Af Jesper Sørensen Udgivet 17. jul

Staten sender unge ud for at afsløre, om butikker sælger tobak uden at tjekke de unges alder. Politikere er uenige i, om det er en rimelig metode.

Min Købmand i Daugård vil udfase salget af cigaretter og snus. Butikken køber ikke flere tobaksvarer, når varelageret er solgt. Beslutningen er en konsekvens af den øgede, statslige kontrol af, om butikkerne sælger tobak til mindreårige.

Jeg kalder dem børneagenter Allan Kring Bülow, købmand i Daugård

Hvis en ekspedient ikke beder den unge om ID, kan det koste butikken en bøde på 25.000 kroner. - Nu har Sikkerhedsstyrelsen fået lov til at ansætte 15-17-årige unge, jeg kalder dem børneagenter, som forsøger at købe cigaretter og snus hos os. For at tjekke, om vi overholder aldersgrænsen. Jeg synes, det er skammeligt, siger Allan Kring Bülow, som er købmand i Daugård. Pres på unge ansatte Købmanden understreger, at aldersgrænsen skal overholdes. - Men jeg synes, det er for voldsomt for vores unge medarbejdere, at de lige pludselig skal stå med frygten for at lave en fejl, der rent faktisk skal kunne koste butikken 25.000 kroner, siger Allan Kring Bülow. Det er ikke kun kontrollen, der er årsag til hans beslutning. - Men det er dråben, der får bægeret til at flyde over. Nu gider jeg ikke bruge mange penge på et varelager, jeg ikke tjener ret meget på. Jeg gider ikke at stå med risikoen for indbrud eller risikoen for dårlig omtale, hvis en af mine unge medarbejdere begår en fejl ved kassen, siger købmanden.

At bruge agenter er langt over grænsen Pernille Vermund (LA), erhvervsordfører

LA: Langt over grænsen Hans synspunkter bakkes op af Pernille Vermund, som er erhvervsordfører for Liberal Alliance. - Vi støttede ikke loven, for at bruge agenter er langt over grænsen for, hvad man bør gøre for at kontrollere salget. Vi ønsker selvfølgelig at forebygge misbrug blandt børn og unge. Men dén metode er simpelthen for vidtgående, siger Pernille Vermund.

Pernille Vermund. Foto: TV SYD

S forsvarer kontrollen Ordningen er ikke problemløs, men nødvendig. Det mener folketingsmedlem Birgitte Vind (S), som er medlem af sundhedsudvalget. - Det er et toårigt forsøg, som giver Sundhedsstyrelsen flere muskler, så man ikke frit kan sælge tobak til unge. Det er jo ikke formålet at genere lovlydige købmænd. Men der kommer ikke unge "agenter" ud i butikkerne alene, de er altid sammen med en tilsynsførende, som kan vurdere situationen. Og vi må bare opfordre ekspedienterne til altid at spørge efter ID, hvis de er i tvivl, siger Birgitte Vind.