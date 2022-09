Købmand slukker lyset og skruer op for temperaturen

Deres mange elapparater sender varme ud i butikken, som herefter skal køles ned. Ved at slukke for flere kølemontre, frysere og andre maskiner, har de kunnet skære ned fra fire varmepumper til én. Dermed har de næsten halveret deres daglige forbrug fra cirka 450 kilowatt til under 240.



- Vi er ved at grave i de allersidste kilowatt, vi kan undvære, siger han.



Et råb om hjælp

Han er ikke alene med problemet. Hos Dagrofa oplever de, at mange er i gang med at finde nye løsninger for at spare.

- Der er ingen tvivl om, at den energistigning, vi ser, er helt enorm og har en kæmpe indflydelse på vores købmænd, siger Esben Keller, kædedirektør for Spar, Min Købmand og Let-Køb.

De har dog ikke mulighed for at hjælpe de selvstændige købmænd økonomisk, men er klar til at gå i dialog med politikerne om en løsning.

- Vi håber, at vi kan få politisk opbakning, for situationen er voldsom og kræver noget helt ekstraordinært, siger han.