Når det fra 1. januar 2023 bliver dyrere for idrætsforeningerne i Hedensted Kommune at leje sig ind i kommunens indendørs faciliteter, så kan det komme til at koste medlemmer. Halleje-prisstigningen bliver der ikke pillet ved, men nu vil næstformanden i Udvalget for Fællesskab i Hedensted Kommune i dialog med foreningerne. Det bliver bare først efter nytår.