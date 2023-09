For at forbedre borgernes sorteringsvaner begyndte renovationsarbejderne i kommunen at lade affaldsspandene stå, hvis de ikke var sorteret korrekt. I stedet kunne man betale for en ekstra tømning på 225 kroner.

Kommunen er alligevel endnu ikke i mål med målsætningen. Det viser tal fra AFLD, der modtager og videresælger genbrugeligt affald fra blandt andet Hedensted, Varde og Billund kommuner.