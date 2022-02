Kommune jagter podere til ældreplejen

Det er ikke første gang, at Hedensted Kommune har fokus på de fritstillede hænder fra testcentrene.

Tilbage i sommeren 2021 skrev Horsens Folkeblad, at Hedensted Kommune manglede 45-50 medarbejdere for at få vagtplanen indenfor hjemmeplejen til at gå op.

Allerede dengang var der fokus på at rekruttere flere til ældreplejen, og derfor udarbejdede kommunen en lignende kampagne i begyndelsen af efteråret 2021, hvor testbehovet også blev nedskaleret.

Dengang betød det, at mere end 500 klikkede ind på kommunens jobopslag i løbet af de første 10 dage, vurderer Hanne Runge Graversen.