Kommune politianmelder borger og tidl. borgmester

Det skriver Horsens Folkeblad.

Anmeldelsen kommer efter utallige aktindsigter fra de to herrer. Det har ifølge Hedensteds nuværende borgmester og viceborgmester, Ole Vind (V) og Hans Kristian Skibby (DD), udviklet sig til chikane, der er gået udover kommunens medarbejdere.

- Én ting er, at det er en yderst bekostelig affære at skulle bruge et så anseeligt antal mandetimer på at finde dokumenter fra 70'erne i et fjernt arkiv. Det er også en stor belastning for vores medarbejdere, som bliver svinet til i en vid kreds. Det hører ingen steder hjemme at blive behandlet sådan, bare for at møde på arbejde, siger Ole Vind til avisen.



Ifølge avisen kender hverken Erik Jensen eller Uffe Thorndahl til politianmeldelsen.